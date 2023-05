हजारों नौकरी के साथ अगले दो-तीन साल में 120 करोड़ रुपये निवेश की योजना, शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी फिजिक्सवाला ने की घोषणा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 27, 2023 11:23 AM

फिजिक्सवाला की शाखा फिजिक्सवाला स्किल्स की योजना कोष से प्रौद्योगिकी और मंच का विकास, देशी भाषा के पाठ्यक्रम सहित सामग्री तैयार करने, उद्योग के विशेषज्ञों को जोड़ने और नौकरी प्रदान करने के लिए परिवेश को मजबूत करने की है।

अगले दो-तीन साल में 120 करोड़ रुपये निवेश की योजना बनायी है।