Diwali-Chhath Puja special train: 7000 विशेष ट्रेन?, दिवाली और छठ पूजा को लेकर बिहार, यूपी और बंगाल को तोहफा!, देखें रूट

Diwali-Chhath Puja special train: भारतीय रेलवे इस साल दिवाली और छठ पूजा के लिए 7,000 विशेष ट्रेन चलाएगा, जिससे प्रतिदिन दो लाख अतिरिक्त यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल दिवाली और छठ पूजा के दौरान त्योहारी भीड़ को देखते हुए 4,500 विशेष ट्रेन चलाई गई थीं। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंत्रालय ने इस साल सेवाओं को बढ़ाने का फैसला किया है।

#WATCH | Delhi | Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw says, "This year 7000 special trains are being run for Deepawali and Chhath puja." pic.twitter.com/KEQLjyU1e7