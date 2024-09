अशनीर ग्रोवर को दिल्ली HC ने दी अनुमति, दोहा, UK के लिए 'भारत पे' के पूर्व MD होंगे रवाना

Highlights भारत पे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को दिल्ली HC ने दी अनुमति इस बीच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कड़ा विरोध किया ये भी कोर्ट में कहा कि हो सकता है कि वे वापस न लौटे

नई दिल्ली:दिल्लीहाई कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को दोहा और यूनाईटेड किंगडम जाने के लिए अनुमति दे दी है। हालांकि, अब तक उनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने लुक आउट नोटिस (LOC) जारी कर रखा है। इसी के मद्देनजर वे कोर्ट में अनुमति के लिए पहुंचे, जहां दिल्ली पुलिस ने उनके इस कदम का सख्ती से विरोध किया। उन्होंने इसके लिए कोर्ट में अपनी याचिका बीती 7 सितंबर, 2024 को दायर की थी। वो पूर्व में भारत पे के को-फाउंडर और एमडी भी रहे हैं।

वे नहीं आएंगे वापस

जस्टिस संजीव नरूला की अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को जहां भी बुलाया गया, वह जांच एजेंसी के सामने पेश हुआ। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उनकी यात्रा वाली याचिका पर जमकर विरोध किया, उनको लेकर कहा कि दोनों के खिलाफ गंभीर आशंका जताई है कि अगर अशनीर और उनकी पत्नी माधुर एक साथ विदेश यात्रा करेंगे, तो वे वापस नहीं आ सकते।

Delhi High Court has granted permission to Ashneer Grover and his wife Madhuri Jain Grover to travel to Doha and the United Kingdom.



There is LOC (Look Out Circular) against them. They had moved to court to seek permission.



Delhi police opposed the petitions.



