Delhi-Dehradun Expressway: 212 किमी लंबा, लागत 12000 करोड़, दिसंबर 2023 के अंत तक पूरा, 12 किमी की एलिवेटेड सड़क, छह पशु और दो हाथी अंडरपास, जानें और खासियत

Highlights एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे को चार खंडों में विभाजित किया गया है। छह पशु अंडरपास, दो हाथी अंडरपास, दो बड़े पुल तथा 13 छोटे पुलों का प्रावधान है।

Delhi-Dehradun Expressway: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 212 किलोमीटर लंबा है और इसकी निर्माण लागत 12,000 करोड़ रुपये है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि छह लेन वाली दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे नई परियोजना का 60-70 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। गडकरी ने पांचवें अयोध्या पर्व को संबोधित करते हुए कहा, “दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद लोग दिल्ली से देहरादून सिर्फ दो घंटों में जबकि दिल्ली से हरिद्वार सिर्फ 90 मिनट में पहुंचेंगे।”

