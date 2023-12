Deepfakes: ‘डीपफेक’ और एआई को लेकर चिंता, सरकार ने सभी सोशल मीडिया मंचों से आईटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा

Highlights सभी मध्यस्थ कंपनियों को एक सलाह जारी की है। एआई और डीपफेक की मदद से गलत सूचना के प्रसार को लेकर बढ़ती चिंताओं से संबंधित हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानूनी उल्लंघनों की जानकारी देना मध्यस्थों/ मंचों का दायित्व है।

Deepfakes: वीडियो में छेड़छाड़ से संबंधित ‘डीपफेक’ और कृत्रिम मेधा (एआई) के जरिये गलत सूचना के प्रसार को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने के लिए सभी ऑनलाइन मंचों को सलाह जारी की है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस परामर्श में कहा गया है कि मध्यस्थ के रूप में काम करने वाले डिजिटल और सोशल मीडिया मंच सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत निर्दिष्ट निषिद्ध सामग्री के बारे में प्रयोगकर्ताओं तक स्पष्ट और सटीक रूप से सूचना दें।

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has issued an advisory to all intermediaries, ensuring compliance with the existing IT rules. The directive specifically targets the growing concerns around misinformation powered by AI – Deepfakes.



