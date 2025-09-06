DA Hike News: 1.2 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को मिलेगा दिवाली तोहफा?, मोदी सरकार बढ़ाएगी 3% महंगाई भत्ता और साथ में तीन महीने का बकाया
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 6, 2025 14:17 IST2025-09-06T14:15:39+5:302025-09-06T14:17:18+5:30
7th Pay Commission DA Hike: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन महीने का बकाया भी मिलेगा, जिसका भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किए जाने की उम्मीद है।
नई दिल्लीः जीएसटी के बाद मोदी सरकार एक और तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को देने जा रही है। दिवाली पर महंगाई भत्ता की घोषणा की जाएगी। 1.2 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा जीएसटी परिषद ने लोगों को राहत देते हुए माल एवं सेवा कर के तहत पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दे दी। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। त्योहारों के मौसम में एक बड़ी राहत के तौर पर 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3% की बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलने वाला है। केंद्र दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के पहले हफ़्ते में इसकी घोषणा कर सकता है। इस संशोधन के साथ कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा, जो जुलाई 2025 से लागू होगा।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन महीने का बकाया भी मिलेगा
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन महीने का बकाया भी मिलेगा, जिसका भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किए जाने की उम्मीद है। 2025 में डीए में बढ़ोतरी सरकार साल में दो बार डीए में संशोधन करती है। एक बार जनवरी-जून की अवधि के लिए होली से पहले और दूसरी बार जुलाई-दिसंबर के लिए दिवाली से पहले की जाती है।
पिछले साल केंद्र सरकार ने त्योहार से लगभग दो हफ्ते पहले 16 अक्टूबर, 2024 को बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस साल दिवाली 20-21 अक्टूबर को पड़ रही है और इस घोषणा के समय को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक त्योहारी तोहफे के रूप में देखा जा रहा है।
डीए की गणना कैसे की जाती-
सातवें वेतन आयोग के तहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) का उपयोग करके डीए का निर्धारण किया जाता है। CPI-IW के 12 महीने के औसत आंकड़ों पर आधारित है। जुलाई 2024 से जून 2025 तक औसत CPI-IW 143.6 रहा, जो 58% की DA दर के बराबर है। जुलाई-दिसंबर 2025 चक्र के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA तीन प्रतिशत अंक बढ़ जाएगा।
वेतन और पेंशन पर प्रभाव-
यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो 55% की पुरानी डीए दर के तहत, भत्ता 27,500 रुपये होता था। 58% के नए डीए के साथ, यह बढ़कर 29,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी अब हर महीने 1,500 रुपये अतिरिक्त घर ले जाएगा। इसी प्रकार, 30,000 रुपये की मूल पेंशन वाले पेंशनभोगी के लिए, डीआर 16,500 रुपये (55%) से बढ़कर 17,400 रुपये (58%) हो जाएगा।
जिससे उन्हें प्रति माह 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। हालांकि व्यक्तिगत लाभ वेतन या पेंशन के स्तर के आधार पर भिन्न होते हैं, लेकिन इस बढ़ोतरी से लाखों परिवारों की सामूहिक रूप से खर्च करने योग्य आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
सातवें वेतन आयोग-
यह संशोधन इसलिए भी उल्लेखनीय है, क्योंकि यह सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी, जिसकी अवधि 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रही है। सरकार जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर चुकी है, लेकिन इसके कार्यक्षेत्र (टीओआर), अध्यक्ष और सदस्यों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसकी सिफारिशों का कार्यान्वयन 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक ही होने की उम्मीद है।
CPI-IW के बढ़ते आँकड़े-
श्रम ब्यूरो ने हाल ही में जुलाई 2025 के लिए अखिल भारतीय CPI-IW आँकड़े जारी किए, जो 1.5 अंक बढ़कर 146.5 हो गए। यह जून में हुई 0.69% की वृद्धि से कहीं ज़्यादा है। हालाँकि, जुलाई के आँकड़े आगामी DA वृद्धि को प्रभावित नहीं करेंगे, जो जून 2025 तक के औसत पर आधारित है। इसके बजाय, यह जनवरी 2026 में होने वाले अगले DA संशोधन की गणना में भूमिका निभाएगा।
आठवाँ वेतन आयोग-
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि DA में तत्काल वृद्धि जहाँ अल्पकालिक राहत प्रदान करती है, वहीं यह आठवें वेतन आयोग के तहत बड़े बदलावों का आधार भी तैयार करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद, DA शून्य पर आ जाएगा और मुद्रास्फीति की गतिविधियों के साथ फिर से बढ़ेगा। फ़िलहाल, अक्टूबर की बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए त्योहारों की बहुप्रतीक्षित खुशी लेकर आएगी, जिससे बढ़ती लागतों के बीच घरेलू बजट आसान होगा।