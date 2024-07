क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वज़ीरएक्स की सुरक्षा भंग होने से निकाली गई 230 मिलियन डॉलर की राशि

नई दिल्ली: क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वज़ीरएक्स में सुरक्षा भंग होने के कारण गुरुवार को यूरोप में शुरुआती घंटों में 230 मिलियन डॉलर से अधिक की निकासी हुई। सुरक्षा भंग होने के कारण इसके एक वॉलेट में सेंध लग गई, जिससे उपयोगकर्ता के फंड की हानि हुई। क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हमें पता है कि हमारे मल्टीसिग वॉलेट में से एक में सुरक्षा भंग हुई है। हमारी टीम सक्रिय रूप से घटना की जांच कर रही है। आपकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, INR और क्रिप्टो निकासी को अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। आपके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद। हम आपको आगे के अपडेट के साथ सूचित करते रहेंगे।"

प्लेटफॉर्म द्वारा जून में रिपोर्ट की गई जानकारी के अनुसार, चुराए गए फंड एक्सचेंज की $500 मिलियन होल्डिंग्स का 45% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। मुड्रेक्स के सीईओ और सह-संस्थापक एडुल पटेल ने कहा, "क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को लगातार अपग्रेड करना चाहिए और लगातार फंड और तकनीकी ऑडिट करना चाहिए। यह घटना निवेशकों की सुरक्षा और क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी और मजबूत अनुपालन ढांचे के महत्व को उजागर करती है।" मल्टीसिग वॉलेट, जिन्हें प्रसंस्करण से पहले लेनदेन को अधिकृत करने और पुष्टि करने के लिए दो या अधिक निजी कुंजियों की आवश्यकता होती है, शामिल थे।

📢 Update: We're aware that one of our multisig wallets has experienced a security breach. Our team is actively investigating the incident. To ensure the safety of your assets, INR and crypto withdrawals will be temporarily paused. Thank you for your patience and understanding.…