21वां सदस्य बुल्गारिया, 2026 के पहले दिन से यूरो मुद्रा अपनाया, 19 साल बाद...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 1, 2026 17:18 IST2026-01-01T17:17:44+5:302026-01-01T17:18:48+5:30
जनवरी के अंत तक, 'यूरो' के साथ-साथ (स्थानीय मुद्रा) 'लेव' भी भुगतान के वैध माध्यम बने रहेंगे।
सोफियाः बुल्गारिया ने आधिकारिक तौर पर 2026 के पहले दिन से यूरो मुद्रा को अपना लिया है और इसके साथ ही यह यूरो क्षेत्र का 21वां सदस्य बन गया है। यूरोपीय संघ में शामिल होने के ठीक 19 साल बाद देश ने यह मुद्रा अपनाई है। जनवरी के अंत तक, 'यूरो' के साथ-साथ (स्थानीय मुद्रा) 'लेव' भी भुगतान के वैध माध्यम बने रहेंगे।
एक फरवरी से यूरो एकमात्र आधिकारिक मुद्रा बन जाएगा। आठ अगस्त, 2026 तक कीमतें यूरो और लेव दोनों में प्रदर्शित होती रहेंगी। जनवरी 2026 के महीने में, बुल्गारिया में लोग खुदरा दुकानों पर भुगतान के लिए लेव और यूरो दोनों मुद्राओं का उपयोग कर सकेंगे।
दुकानदारों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे ग्राहकों को बची हुई राशि केवल एक ही मुद्रा(यूरो में या यदि यूरो उपलब्ध न हों तो लेव में) में वापस करें। वर्ष 2026 में नागरिक बल्गारियाई डाक विभाग की शाखाओं में भी लेव का विनिमय कर सकेंगे, जबकि बुल्गारियाई राष्ट्रीय बैंक लेव को यूरो में निःशुल्क परिवर्तित करने की सुविधा देगा।