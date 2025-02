Budget 2025 Speech: पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 500000 महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 20000000 रुपये का ऋण

Highlights Budget 2025 Speech LIVE: संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 4.8 रहेगा। Budget 2025 Speech LIVE: कंपनियों की विलय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाये जाएंगे। Budget 2025 Speech LIVE: साल 2025 तक किफायती घरों की अतिरिक्त 40,000 इकाइयां पूरी हो जाएंगी।

Budget 2025 Speech LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये का ऋण शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार श्रम-प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधाजनक उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि ऋण गारंटी ‘कवर’ को दोगुना करके 20 करोड़ रुपये किया जाएगा तथा गारंटी शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा। मंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा भी की।

#WATCH | #UnionBudget2025 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "The FDI limit for the Insurance Sector will be raised from 74 to 100 percent. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails… pic.twitter.com/UOYI0DNesf