Budget 2024 Updates: आयकर दाता को कोई राहत नहीं, मिडिल परिवार को तोहफा नहीं, सीतारमण ने बजट में किए बड़े ऐलान

Highlights अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवासीय योजना शुरू करेगी। सतत विकास की सुविधा प्रदान करे और उत्पादकता में सुधार लाए। सालाना 15,000-18,000 रुपये की घरेलू बचत होगी।

Budget 2024 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। आयकर दाता को कोई राहत नहीं है और मिडिल परिवार को तोहफा नहीं दिया है। सात लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में 30.80 लाख करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां (उधारी को छोड़कर) रहने का अनुमान है। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं।

No changes in Income Tax rates, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presents Interim Budget 2024-25. pic.twitter.com/H90QxEmaCt

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार पात्र मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवासीय योजना शुरू करेगी। सीतारमण ने चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार आर्थिक दृष्टिकोण भी अपनाएगी जो सतत विकास की सुविधा प्रदान करे और उत्पादकता में सुधार लाए।

Lok Sabha passes Finance Bill 2024



House adjourned to meet again at 1100 hours on 2nd February https://t.co/IMfsZ145U9