Budget 2024: मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे, दवाइयां और भी बहुत कुछ.., सरकार देगी छूट

Budget 2024: वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 के जरिए बड़ा ऐलान करते हुआ कहा कि मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे। वित्त-मंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी। कैंसर की तीन दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। सोना-चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है।

मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15 फीसदी किया जाएगा। 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी कम किया जाएगा।

Customs Duty Proposals



➡️ Customs duty on 3⃣ more medicines to be fully removed, to provide relief to cancer patients



➡️ Basic customs duty on mobile phone, mobile PCBA and mobile charger to be reduced to 15%



➡️ 25 critical minerals to be exempted from customs duties & BCD on…