Budget 2024 LIVE: लघु उद्योगों में जोखिम होगा कम; क्रेडिट गारंटी योजना होगी शुरू, एमएसएमई पर बोलीं सीतारमण

Nirmala Sitharaman Budget Speech LIVE: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश कर रही हैं। बजट भाषण में कई घोषणाओं के बीच, वित्त मंत्री ने लघु उद्योग सेक्टर के लिए अहम घोषणा की। एमएसएमई पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "एमएसएमई को सावधि ऋण की सुविधा के लिए, एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के क्रेडिट जोखिमों को कम करने पर काम करेगी।"

इसके तहत प्रत्येक आवेदक को एक स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि प्रदान की जाएगी 100 करोड़ रुपये तक का कवर, जबकि ऋण राशि बड़ी हो सकती है।

#Budget2024 | ON MSMEs, Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "For facilitating term loans to MSMEs, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on the cooling of credit risks of such MSMEs. A self-financing guarantee fund will provide to each… pic.twitter.com/iaoielJr8W