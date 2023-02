Budget 2023 LIVE: निर्मला सीतारमण कुछ देर में पेश करेंगी बजट, संसद पहुंचीं, जानें यहां हर अपडेट

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी। अगले साल आम चुनाव हैं। ऐसे में इस बजट को बेहद अहम माना जा रहा है। कोविड के बाद दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के लिए ये चुनौती भरा दौर है। इस वजह से भी ये बजट अहम हो गया है। इस बजट से ये संकेत मिलेंगे कि भारत किस राह की ओर बढ़ रहा है। निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण संसद में 11 बजे से शुरू करेंगी। जानें हर अपडेट...

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच गई हैं। अब कुछ देर में कैबिनेट की बैठक होगी, जहां इसे मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने बजट पेश करने को औपचारिक मंजूरी कुछ देर पहले दे दी।

Delhi | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at the Parliament.



A Union Cabinet meeting will be held here at 10 am following which the Finance Minister will present the #UnionBudget2023 in the Parliament at 11 am. pic.twitter.com/4RN67imH50