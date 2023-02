BMC Budget 2023-24: बीएमसी ने 52619.07 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, पांच भीड़भाड़ वाले स्थानों पर एयर प्यूरिफायर, जानें बड़ी बातें

Highlights बजट 2022-23 के मुकाबले 14.52 प्रतिशत अधिक है। बजट नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने पेश किया। पूंजी और राजस्व व्यय का अनुपात 25:75 था।

BMC Budget 2023-24: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शनिवार को वर्ष 2023-24 के लिए 52,619.07 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बार का बजट अनुमान 2022-23 की राशि (45,949.21 करोड़ रुपये) से 14.52 फीसदी ज्यादा है।

यह बजट बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल के समक्ष पेश किया गया, जो स्थानीय निकाय के राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासक हैं। बजट दस्तावेजों के अनुसार, ‘‘वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित इस बजट में 52,619.07 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जो 2022-23 के बजटीय अनुमान 45,949.21 करोड़ रुपये से 14.52 प्रतिशत अधिक है।’’

BMC budget: The Mumbai civic body has allocated Rs 25 crore for mitigating air pollution, while it also plans on installing air purifiers in five of the most-crowded parts of the city. https://t.co/KeYUdHbGiA

यह 1985 के बाद पहली बार है, जब देश के सबसे अमीर नगर निकाय के प्रशासन ने किसी प्रशासक के समक्ष बजट पेश किया है, क्योंकि उसके पार्षदों का पांच साल का कार्यकाल सात मार्च 2022 को समाप्त हो चुका है। कुल 52,619.07 करोड़ रुपये में से, कैपेक्स 27,247.08 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 52 प्रतिशत पर आंका गया है।

जबकि राजस्व व्यय 48 प्रतिशत (25,305.94 करोड़ रुपये) है। पांच साल में पहली बार पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय से अधिक हुआ है। इस बीच, कुल बजट का आकार पांच साल में दोगुना हो गया। 2017-18 में कुल व्यय 20,036.64 करोड़ रुपये था, जब पूंजी और राजस्व व्यय का अनुपात 25:75 था।

वर्ष 2023-24 के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का बजट पेश करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में, तटीय सड़क के वर्सोवा-दहिसर विस्तार पर काम किया जाएगा।

BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation) budget 2023-24 | The Budget estimate for the financial year 2023-24 is proposed to be Rs 52,619.07 crores which is 14.52% higher than the Budget estimate for 2022-23 which was Rs 45,949.21 crores.#Mumbai