1283.95 करोड़ रुपये 1.13 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर, सीएम नीतीश कुमार ने कहा-सभी वर्गों का उत्थान करना प्राथमिकता

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प कक्ष से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1283.95 करोड़ रुपये 1.13 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अगस्त माह की 1100 रुपये की पेंशन राशि लाभार्थियों के खाते में अंतरित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जून से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी है। इस योजना के दायरे में वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं आती हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के सभी वर्गों का उत्थान करना है। कमजोर और वंचित तबकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी योग्य लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों की सूची अपडेट रखी जाए।

किसी भी योग्य व्यक्ति को योजना से बाहर न रखा जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार आगे भी कमजोर वर्गों के हित में लगातार काम करती रहेगी। जून से ही सरकार ने पेंशन राशि को ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 प्रतिमाह कर दिया है। इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा कि कोई भी पात्र पेंशनधारी योजना से वंचित न रहे। अगर कोई योग्य व्यक्ति छूट गया है तो उसे तुरंत जोड़ा जाए।सरकार ने निर्देश जारी किया है कि पेंशन राशि हर महीने की 10 तारीख को डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इससे लाभुकों को समय पर मदद मिलेगी और उनके छोटे-छोटे खर्च आसानी से पूरे हो सकेंगे।

बता दें कि राज्य में कई योजनाओं के ज़रिए पेंशन दी जाती है, जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (बुजुर्गों के लिए), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, बिहार निशक्त पेंशन योजना (दिव्यांगों के लिए), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए)इनमें सबसे ज़्यादा लाभार्थी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के हैं, जिसमें 54 लाख से अधिक बुजुर्ग शामिल हैं।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री मदन सहनी समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। वहीं, डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते वक्त नीतीश कुमार ने कई लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी आपबीती सुनी कि कैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। इसी दौरान चिंतामणि देवी नामक महिला ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि 'बेटा से दो रुपया मांगने पर तो देता ही नहीं है, मगर नीतीश कुमार दिए, इसके लिए उनको धन्यवाद'।

