Bank Holidays in September 2025: सितंबर में त्योहारों का सीजन, आधे महीने बंद रहेंगे बैंक; चेक करें डेट वाइज छुट्टियां
By अंजली चौहान | Updated: August 29, 2025 16:36 IST2025-08-29T16:34:43+5:302025-08-29T16:36:04+5:30
Bank Holidays in September 2025: त्योहारी सीजन के साथ-साथ छुट्टियों की एक विस्तारित सूची भी है, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंकिंग कार्यों की तैयारी उसी के अनुसार करें।
Bank Holidays in September 2025: सितंबर का नया महीना शुरू होने वाला है और देशभर में नए महीने के साथ नई छुट्टियों के बारे में जानने के लिए लोग उत्साहित है। आने वाले महीने में कई छुट्टियां हैं, जिनमें क्षेत्रीय त्योहार, राष्ट्रीय अवकाश और नियमित सप्ताहांत की छुट्टियां शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अगले महीने बैंक आधिकारिक तौर पर कुल नौ दिन बंद रहेंगे। इसमें वे दिन शामिल नहीं हैं जब बैंक दूसरे और चौथे शनिवार और महीने के सभी रविवार को बंद रहते हैं।
आरबीआई की सितंबर बैंक अवकाश सूची के अनुसार, अगले महीने कई मौकों पर बैंक कारोबार के लिए बंद रहेंगे, जिनमें कर्मा पूजा, ओणम, ईद-ए-मिलाद, नवरात्रि और दुर्गा पूजा शामिल हैं।
नौ निर्धारित बैंक छुट्टियों के अलावा, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के कारण 13 और 27 सितंबर को और सप्ताहांत की छुट्टी (रविवार) के कारण 7, 14, 21 और 28 सितंबर को भी बैंक बंद रहेंगे। सितंबर 2025 में बैंक छुट्टियों की पूरी सूची देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।
सितंबर 2025 में बैंक छुट्टियों की पूरी सूची
3 सितंबर - झारखंड में कर्मा पूजा की छुट्टी
4 सितंबर - केरल में पहली ओणम की छुट्टी
5 सितंबर - गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, झारखंड और तेलंगाना में ईद-ए-मिलाद/मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद की छुट्टी
6 सितंबर - ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)/सिक्किम, छत्तीसगढ़ में इंद्रजात्रा
12 सितंबर - जम्मू-कश्मीर में ईद-ए-मिलाद-उल-नबी के बाद शुक्रवार
13 सितंबर: सभी बैंकों के लिए दूसरे शनिवार की छुट्टी
22 सितंबर - राजस्थान में नवरात्र स्थापना
23 सितंबर - महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन जम्मू-कश्मीर सितंबर।
27 सितंबर: सभी बैंकों में चौथे शनिवार की छुट्टी।
29 सितंबर - त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में महासप्तमी/दुर्गा पूजा उत्सव की छुट्टी।
30 सितंबर - त्रिपुरा, ओडिशा, असम, मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में महाअष्टमी/दुर्गा अष्टमी/दुर्गा पूजा उत्सव की छुट्टी।
7, 14, 21, 28 सितंबर: रविवार के कारण पूरे भारत में बैंकों में अवकाश।
ग्राहकों को यह याद रखना चाहिए कि बैंक की छुट्टियों का कार्यक्रम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है; इसलिए, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे राज्य-विशिष्ट बंदी के लिए अपनी स्थानीय शाखाओं से संपर्क करें। हालाँकि सितंबर 2025 में 15 दिनों के लिए भौतिक बैंकिंग बंद रहेगी, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, ATM और UPI लेनदेन सहित अन्य डिजिटल सेवाएँ 24/7 काम करती रहेंगी।