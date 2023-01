Auto Expo 2023: टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी में किए बदलाव, शुरुआती कीमत अब 14.49 लाख रुपये, जानें फीचर

Highlights पहले इस श्रेणी में शुरुआती मॉडल का दाम 14.99 लाख रुपये था। नेक्सॉन ईवी मैक्स श्रेणी की शुरुआती कीमत 16.49 लाख रुपये हो गई है। शुरुआती स्तर का मॉडल जोड़ा गया है। इस मॉडल का दाम 18.99 लाख रुपये तक है।

Auto Expo 2023: टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) की कीमतों में बदलाव और कुछ नए संस्करण जोड़कर बाजार में उसे नए सिरे से उतार रही है। कंपनी का इस कदम के पीछे मकसद प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के नए मॉडलों के सामने अपना दबदबा कायम बरकरार रखने का है।

नेक्सॉन ईवी की शुरुआती कीमत अब 14.49 लाख रुपये है। नेक्सॉन ईवी प्राइम की कीमत 14.49 लाख रुपये से लेकर 16.99 लाख रुपये (शोरूम दाम) के बीच होगी। इससे पहले इस श्रेणी में शुरुआती मॉडल का दाम 14.99 लाख रुपये था। इसी तरह, नेक्सॉन ईवी मैक्स श्रेणी की शुरुआती कीमत 16.49 लाख रुपये हो गई है।

So begins the EV price war. Nexon EV to now start at Rs 14.49 lakh (1.5L lower than a XUV4OO). Its Max range will now be Rs 16.49 lakh onwards thanks to a new starting variant. At launch, Nexon Max had started at Rs 17.74 lakh. To top it claimed range up from 437 to 453km too pic.twitter.com/7GDRrBiqOi