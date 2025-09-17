Atlanta Electricals Limited IPO: रहिए तैयार, 687 करोड़ रुपये का 22 सितंबर को आईपीओ, 718 से 754 रुपये प्रति शेयर का मूल्य
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 17, 2025 17:22 IST2025-09-17T16:46:53+5:302025-09-17T17:22:53+5:30
Atlanta Electricals Limited IPO: कंपनी ने आईपीओ के लिए 718 से 754 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है, जिससे कंपनी का ऊपरी स्तर पर मूल्यांकन लगभग 5,800 करोड़ रुपये बैठता है।
नई दिल्लीः बिजली, वाहन और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का 687 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 22 सितंबर को खुलेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 718 से 754 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है, जिससे कंपनी का ऊपरी स्तर पर मूल्यांकन लगभग 5,800 करोड़ रुपये बैठता है।
अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ 24 सितंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 19 सितंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। गुजरात स्थित यह कंपनी आईपीओ के तहत 400 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी और प्रवर्तक तथा अन्य शेयरधारकों द्वारा मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर 287 करोड़ रुपये मूल्य के 38.1 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाई जाएगी।
कंपनी नए शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग ऋण भुगतान, कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और सामान्य कंपनी कामकाज के लिए करेगी। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ट्रांसफार्मर बाजार बिजली की मांग में निरंतर वृद्धि से प्रेरित है।
जिसमें पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति खपत में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सरकार का निवेश और बिजली पारेषण नेटवर्क का विस्तार, ट्रांसफार्मर बाजार के विकास के अवसर पैदा करेगा।