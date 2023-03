Assam Budget 2023: असम में 935.23 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश, दो लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन पर फोकस, 5000 करोड़ रुपये का निवेश, जानें

Highlights उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में नई भर्तियां करने के लिए कोष की घोषणा की गई है। आकस्मिकता निधि से 2,000 करोड़ रुपये के व्यय से समग्र व्यय 3,21,081.75 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद के अगले वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

Assam Budget 2023: असम सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बृहस्पतिवार को 935.23 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया। इस बजट में छोटे स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में नई भर्तियां करने के लिए कोष की घोषणा की गई है।

वित्त मंत्री अजंता नियोग ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार दो लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन करने वालों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। बजट भाषण में उन्होंने कहा, ‘‘1,80,298.83 करोड़ रुपये की प्राप्तियों को सार्वजनिक खाते में जोड़ने और 2,000 करोड़ रुपये आकस्मिक कोष में जोडने पर समग्र प्राप्तियां 3,21,742.71 करोड़ रुपये हो जाती हैं। इसके अलावा सार्वजनिक खाते से 1,79,326.48 रुपये के व्यय और आकस्मिकता निधि से 2,000 करोड़ रुपये के व्यय से समग्र व्यय 3,21,081.75 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।’’

The Assam government presented a deficit budget of ₹935 crore for the financial year 2023-24, with the aim of increasing self-employment avenues for youths in the state



