Anant Ambani-Radhika Merchant wedding: शाहरुख खान, रणवीर सिंह समेत तमाम मेहमानों को 2 करोड़ की घड़ी अंबानी परिवार ने की भेंट, पीएम मोदी ने भी दिया ये..

Anant Ambani-Radhika Merchant wedding: मुंबई में देश के अरबपतियों में शुमार मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से बीते शुक्रवार को संपन्न हुई थी, इसके बाद शनिवार को शुभ आर्शीवाद सेरेमनी का आयोजन अंबानी परिवार की ओर से किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के दिग्गज और सुपरस्टार शाहरुख खान, रणवीर सिंह और ऐसे कई खास मेहमानों को 2 करोड़ वाली कीमते घड़ी अंबानी परिवार की ओर से गिफ्ट की गई है। यह जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के जरिए सामने आई है।

अनंत ने इस दिन पहनी 54 करोड़ की घड़ी

टाइम्स अलजेब्रा के अनसुार सभी घड़ियां ऑडेमर्स पिगुएट रॉयल ओक परपेचुअल कैलेंडर सीमित एडिशन की थीं। घड़ियों की बात करें तो अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को अपनी शादी के दिन ही 54 करोड़ रुपये की घड़ी पहनी। हालांकि, यह अंबानी परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राधिका मर्चेंट फार्मा बिजनेस में टाइकून विरेन मर्चेंट की पुत्री हैं, जिनकी शादी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी से मुंबई के बीकेसी में स्थित जियो विश्व कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुई।

