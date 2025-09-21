Amul Price: GST की नई दरों का असर, अमूल ने 700 से ज्यादा प्रॉडक्ट के घटाए दाम; लिस्ट में पनीर-घी से लेकर ये चीजें शामिल

Amul Price: प्रमुख डेयरी और खाद्य ब्रांड अमूल ने उपभोक्ताओं को जीएसटी का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से घी, मक्खन, आइसक्रीम और स्नैक्स सहित 700 से ज़्यादा उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। अमूल की मूल कंपनी, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने एक बयान में कई उत्पादों की संशोधित कीमतों की घोषणा की।

जीसीएमएमएफ ने कहा, "यह संशोधन मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन डेयरी और आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड, माल्ट-बेस्ड ड्रिंक आदि जैसी उत्पाद श्रेणियों में किया गया है।"

नए दामों की लिस्ट

घी - ₹650 प्रति लीटर से ₹610 प्रति लीटर, यानी ₹40 की कटौती।

मक्खन - कीमतें ₹62 प्रति 100 ग्राम से घटाकर ₹58 कर दी गई हैं।

पनीर ब्लॉक - ₹575 प्रति किलो से ₹545 प्रति किलो, ₹30 की छूट।

पनीर - 200 ग्राम पनीर की कीमत 22 सितंबर से ₹95 होगी, जो मौजूदा ₹99 की कीमत से कम है।

आइसक्रीम - 22 सितंबर से अमूल आइसक्रीम की कीमतें ₹9 से ₹550 तक होंगी, जो पहले ₹10 से ₹600 तक थीं।

अमूल प्रोटीन - उत्पाद ₹145 से ₹3,690, ₹150 से ₹4,100 तक होंगे।

फ्रोजन स्नैक्स - 22 सितंबर से फ्रोजन स्नैक्स की कीमतें ₹42 से ₹380 तक होंगी, जो पहले ₹45 से ₹400 तक थीं।

बेकरी उत्पाद - बेक्ड उत्पादों की कीमत ₹10 से ₹270 के बीच होगी, जबकि ₹11 से ₹300 तक।

अमूल ने अपने व्यापारिक साझेदारों, जिनमें वितरक, अमूल पार्लर और भारत भर के खुदरा विक्रेता शामिल हैं, को कीमतों में बदलाव की जानकारी दे दी है। बयान में कहा गया है, "अमूल का मानना ​​है कि कीमतों में कमी से डेयरी उत्पादों, खासकर आइसक्रीम, पनीर और मक्खन की खपत बढ़ेगी, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति खपत अभी भी बहुत कम है, जिससे विकास के बड़े अवसर पैदा हो रहे हैं।"

दूध की कीमतों में कोई बदलाव?

पाउच और पैकेज्ड दूध की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी, क्योंकि सुधारों से पहले भी इन पर जीएसटी नहीं लगता था।

जीसीएमएमएफ के एमडी जयेन मेहता ने 11 सितंबर को एएनआई को बताया, "ताज़े पाउच वाले दूध की कीमतों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है क्योंकि जीएसटी में कोई कमी नहीं की गई है। पाउच वाले दूध पर हमेशा से शून्य प्रतिशत जीएसटी लगता रहा है।"

कीमतों में कटौती का डेयरी उत्पादों की मांग पर क्या असर पड़ेगा?

36 लाख किसानों के स्वामित्व वाली जीसीएमएमएफ ने कहा कि कीमतों में कमी से उसके डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे उसके कारोबार में वृद्धि होगी।

'अमूल' ब्रांड के तहत अपने उत्पादों का विपणन करने वाली इस सहकारी संस्था का राजस्व पिछले वित्त वर्ष में 11 प्रतिशत बढ़कर ₹65,911 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण सभी श्रेणियों में बिक्री में वृद्धि थी।

