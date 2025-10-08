स्वदेशी Zoho Mail का प्रयोग करेंगे अमित शाह?, ईमेल पता बदल दिया, देखिए ज़ोहो कॉर्पोरेशन के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने क्या किया रिप्लाई

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 8, 2025 17:14 IST2025-10-08T17:08:34+5:302025-10-08T17:14:09+5:30

सभी को नमस्कार, मैंने ज़ोहो मेल पर स्विच कर लिया है। कृपया मेरे ईमेल पते में हुए बदलाव पर ध्यान दें।

Amit Shah takes 'Swadeshi' way ditches Google Microsoft Zoho Mail shares new email-id 8 October announced Sridhar Vembu co-founded Indian multinational tech giant | स्वदेशी Zoho Mail का प्रयोग करेंगे अमित शाह?, ईमेल पता बदल दिया, देखिए ज़ोहो कॉर्पोरेशन के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने क्या किया रिप्लाई

photo-ani

Highlightsकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को ज़ोहो को अपनाया। स्प्रेडशीट और प्रस्तुतियों के लिए भारत का स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म है। एकीकृत विकल्प के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।

नई दिल्लीः गृह मंत्री अमित शाह ने 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय बहुराष्ट्रीय तकनीकी दिग्गज ज़ोहो कॉर्पोरेशन के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू द्वारा संचालित ज़ोहो मेल पर स्विच करने की घोषणा की। अमित शाह ने देशवासियों के साथ अपनी नई ईमेल आईडी भी साझा की। अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की कि उन्होंने अपना ईमेल पता बदल दिया है और अब वह ज़ोहो सर्च इंजन के ईमेल पर उपलब्ध होंगे। मेरा नया ईमेल पता amitshah.bjp@zohomail.in है। भविष्य में मेल के माध्यम से पत्राचार के लिए, कृपया इस पते का उपयोग करें। इस मामले पर आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद।

 

शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक संदेश में अपने नये ईमेल पते की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं अब जोहो मेल पर उपलब्ध रहूंगा। कृपया मेरे ईमेल पते में हुए बदलाव पर ध्यान दें।’’ उन्होंने अपना नया ईमेल एड्रेस बताते हुए संदेश में कहा कि भविष्य में उनके साथ मेल द्वारा पत्राचार करने के लिए नए ईमेल पते का इस्तेमाल किया जाए।

केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ज़ोहो में अपने स्थानांतरण की घोषणा की थी। ज़ोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू ने इस निर्णय की तुरंत सराहना की और वैष्णव के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इसे अपनी विकास टीम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन बताया। शिक्षा मंत्रालय ने भी अपने सभी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज़ संबंधी कार्यों के लिए ज़ोहो ऑफिस सूट का उपयोग करने का निर्देश दिया।

ज़ोहो क्या है?

ज़ोहो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो वेब-आधारित व्यावसायिक अनुप्रयोगों और कार्यालय उत्पादकता उपकरणों के अपने व्यापक संग्रह के लिए जानी जाती है और दुनिया भर में विभिन्न स्तरों पर संगठनों को सेवा प्रदान करती है।

श्रीधर वेम्बू के नेतृत्व में 1996 में स्थापित, यह कंपनी बिक्री, विपणन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विश्लेषण और अतिरिक्त व्यावसायिक कार्यों को कवर करने वाले 80 से अधिक अनुप्रयोग प्रदान करती है, जिससे यह एक व्यापक व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर समाधान के रूप में स्थापित हुई है। इस प्लेटफ़ॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट 365, गूगल वर्कस्पेस और सेल्सफोर्स सहित स्थापित सेवाओं के लिए लागत प्रभावी और एकीकृत विकल्प के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।

Web Title: Amit Shah takes 'Swadeshi' way ditches Google Microsoft Zoho Mail shares new email-id 8 October announced Sridhar Vembu co-founded Indian multinational tech giant

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Amit ShahdelhiMake in Indiaअमित शाहदिल्लीमेक इन इंडिया