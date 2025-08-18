त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग के बीच अमेज़न इंडिया ने देश में 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा की

बेंगलुरु: अमेज़न इंडिया ने सोमवार को त्योहारी सीज़न से पहले अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स (एफसी), सॉर्ट सेंटर्स और लास्ट-माइल डिलीवरी स्टेशनों पर 1,50,000 से ज़्यादा मौसमी रोज़गार के अवसर पैदा करने की घोषणा की। यह वह अवधि है जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियाँ बड़े पैमाने पर बिक्री शुरू करती हैं, और आमतौर पर गिग वर्कर्स के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोज़गार पैदा होते हैं। कंपनी ने कहा कि रायपुर, जालंधर, जोधपुर, रांची और जलगाँव सहित 400 से अधिक शहरों में नौकरियों का सृजन हुआ है।

अमेज़न के उपाध्यक्ष (संचालन, भारत और ऑस्ट्रेलिया) अभिनव सिंह ने कहा, "इस त्योहारी सीज़न में, हम पूरे भारत में हर सेवा योग्य पिन कोड में ग्राहकों को तेज़ और विश्वसनीय डिलीवरी प्रदान करने पर केंद्रित हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, हमने 1.5 लाख से अधिक अतिरिक्त लोगों के साथ अपने पूर्ति और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार किया है। उनमें से कई त्योहारी अवधि के बाद भी जारी रहते हैं, और एक महत्वपूर्ण संख्या साल-दर-साल हमारे साथ काम करने के लिए लौटती है।"

उन्होंने कहा कि कंपनी सभी सहयोगियों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देती है, चाहे वह पूर्ति केंद्रों में हो या वितरण मार्गों पर। अमेज़न के बेंगलुरु एफसी में से एक में काम करने वाली एक सहयोगी मनीषा सिंह ने कहा कि कंपनी के सुरक्षा फोकस ने उन्हें संचालन नेटवर्क में काम करते समय आत्मविश्वास दिया।

अमेज़न इंडिया ने कहा कि उसका पूर्ति और वितरण ढाँचा 16 लाख से ज़्यादा विक्रेताओं को सहयोग प्रदान करता है। इसके नेटवर्क में 15 राज्यों में फैले एफसी शामिल हैं, जो 43 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा भंडारण क्षमता, 19 राज्यों में सॉर्टेशन सेंटर और लगभग 2,000 अमेज़न-संचालित और साझेदार वितरण स्टेशन प्रदान करते हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि उसके नेटवर्क में हज़ारों महिला सहयोगी और 2,000 से ज़्यादा दिव्यांगजन कार्यरत हैं।

भर्ती फर्मों का अनुमान है कि त्योहारी मांग पूरे क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। एनएलबी सर्विसेज ने खुदरा, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और उपभोक्ता सेवाओं में दो लाख मौसमी नौकरियों का अनुमान लगाया है। वैश्विक एडेको समूह की इकाई, एडेको इंडिया ने इस साल 2.16 लाख त्योहारी नौकरियों का अनुमान लगाया है, जो 2025 की दूसरी छमाही के दौरान गिग और अस्थायी रोजगार में साल-दर-साल 15-20% की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले साल, त्योहारी भर्तियों में 25-30% की वृद्धि देखी गई थी।

