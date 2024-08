All India Bank strike today: आज बैंकों हड़ताल, ग्राहक सावधान! 28 अगस्त को देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित

Highlights All India Bank strike today: बैंकिंग सेवा प्रभावित All India Bank strike today: ग्राहक बैंक जाने से पहले देखें अपडेट All India Bank strike today: 13 पदाधिकारियों पर आरोप पत्र दायर करने पर आज प्रदर्शन

All India Bank strike today, August 28: देश भर में बुधवार को राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के स्ट्राइक पर चले जाने से बैंकिंग सेवा और लेनदेन भी प्रभावित हो गया है। गौरतलब है कि इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने आज राष्ट्र स्तर पर बंद बुलाया हुआ है। एआईबीईए की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक स्टाफ यूनियन के 13 पदाधिकारियों पर आरोप पत्र दायर करने की कार्रवाई के विरोध में की गई है।

आज बैंकों की हड़ताल

एआईबीईए के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने आज बैंक हड़ताल के बारे में मीडिया को अपडेट किया और सरकार से अपनी मांग का उल्लेख करते हुए एसोसिएशन की एक प्रेस विज्ञप्ति साझा की। सीएच वेंकटचलम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखते हुए कहा, ट्रेड यूनियन पर राजनीतिक हमले के खिलाफ AIBEA का 28 अगस्त, 2024 को हड़ताल का आह्वान, AIBOC-NCBE-BEFI-AIBOA-INBOC-INBEF ने समर्थन दिया'।

इन संगठनों का मिला साथ

आज देश भर में बैंक स्ट्राइक में पांच और संगठनों के सदस्य शामिल होंगे, जिनमें यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन शामिल हैं।

क्या बैंक बंद है..

एआईबीईए के महासचिव सीएच वेंकटचलम के ट्वीट पर अभी ये नहीं साफ हुआ है कि बैंक कर्मियों द्वारा हड़ताल के जाने पर बैंक पूरी तरह से बंद नहीं है, इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से साझा नहीं की गई है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और अन्य बैंकों की अपनी नजदीकी शाखाओं में जाने की योजना बनाने से पहले पता कर लें।

आज बैंक हड़ताल क्यों है? एआईबीईए ने बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन-केरल के 23वें द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने तेरह अधिकारियों के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई के प्रतिशोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। बीओआई ने बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन केरल के 13 पदाधिकारियों को आरोपपत्र सौंपे थे। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, एआईबीईए ने 28 अगस्त को बैंक हड़ताल को यूनियन पर राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हमले और बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन, केरल में यूनियन नेताओं के खिलाफ की गई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाने का यूनियन का प्रयास बताया जा रहा है।”

