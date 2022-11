एयरटेल ग्राहकों को भारी झटका: मंथली रिचार्ज प्लान की कीमत 57 फीसदी बढ़ी, 155 रुपये का हुआ प्लान

Highlights कंपनी ने अपने न्यूनतम रिचार्ज की कीमत हरियाणा और ओडिशा में लगभग 57 प्रतिशत बढ़ाकर 155 रुपये कर दी है। इस प्लान के तहत के ग्राहकों को असीमित कॉलिंग, एक जीबी डेटा और 300 एसएमएस (मेसेज) मिलेंगे दूरसंचार कंपनी ने 99 रुपये वाले अपने न्यूनतम सेवा प्लान को बंद कर दिया है

मुंबई: टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी की वेबसाइट और विश्लेषकों के अनुसार, भारती एयरटेल ने 28 दिनों के मोबाइल फोन सेवा योजना के लिए अपने न्यूनतम रिचार्ज की कीमत हरियाणा और ओडिशा में लगभग 57 प्रतिशत बढ़ाकर 155 रुपये कर दी है।

दूरसंचार कंपनी ने 99 रुपये वाले अपने न्यूनतम सेवा प्लान को बंद कर दिया है। इस प्लान के तहत ग्राहकों को 200 एमबी डेटा और 2.5 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल का शुल्क पड़ता था। एयरटेल ने हरियाणा और ओडिशा में अब असीमित कॉलिंग, एक जीबी डेटा और 300 एसएमएस (मेसेज) के साथ 155 रुपये के प्लान की पेशकश शुरू कर दी है।

इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने इस नए प्लान का परीक्षण शुरू कर दिया है और परिणाम के आधार पर पूरे भारत में इसे लागू करने की संभावना है। इसी के साथ 28 दिन के लिए 155 रुपये से कम कीमत वाले एसएमएस और डेटा प्लान के बंद किए जाने की संभावना है।

