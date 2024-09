Ahmedabad-Bhuj India's First Vande Bharat Metro: भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो, टिकट की कीमत, रूट, यात्रा अवधि और स्टॉपेज, जानें और खासियत, देखें वीडियो

Highlights Ahmedabad-Bhuj India's First Vande Bharat Metro: ट्रेन सप्ताह में छह दिन संचालित होगी। Ahmedabad-Bhuj India's First Vande Bharat Metro: प्रत्येक स्टेशन पर औसतन दो मिनट का ठहराव होगा। Ahmedabad-Bhuj India's First Vande Bharat Metro: न्यूनतम किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है।

Ahmedabad-Bhuj India's First Vande Bharat Metro: गुजरात में भुज और अहमदाबाद के बीच पहली वंदे भारत मेट्रो शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 सितंबर 2024 को ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन सप्ताह में छह दिन संचालित होगी। यह भुज से सुबह 5.05 बजे रवाना होगी और पूर्वाह्न 10.50 बजे अहमदाबाद जंक्शन पर पहुंचेगी। वापसी में शाम 5:30 बजे अहमदाबाद से रवाना होगी और रात 11:10 बजे भुज पहुंचेगी। भुज से अहमदाबाद ट्रेन रास्ते में नौ स्टेशनों- अंजार, गांधीराम, भचाऊ, सामाखियाली, हलवद, ध्रांगध्रा, विरमगाम, चंदलोडिया और साबरमती पर रुकेगी।

प्रत्येक स्टेशन पर औसतन दो मिनट का ठहराव होगा। यात्रियों के लिए न्यूनतम किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है। एकल यात्रा के लिए साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक सीज़न टिकटों पर क्रमशः 7 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये के बराबर शुल्क लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान सोमवार को देश की पहली ‘वंदे मेट्रो’ सेवा की शुरुआत करेंगे।

Ahmedabad-Bhuj India's First Vande Bharat Metro: ट्रेन में 1,150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था

एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पश्चिम रेलवे (अहमदाबाद मंडल) के जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा ने शनिवार को कहा कि अहमदाबाद-भुज वंदे मेट्रो ट्रेन पूरी तरह से अनारक्षित और वातानुकूलित है। उन्होंने कहा कि यात्री ट्रेन के प्रस्थान से कुछ समय पहले काउंटर से टिकट खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘ट्रेन में 1,150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है जबकि 2,058 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे।

Ahmedabad-Bhuj India's First Vande Bharat Metro: ‘वंदे मेट्रो’ को स्वदेशी सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत की तर्ज पर डिजाइन

पश्चिम रेलवे ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस मेट्रो ट्रेन का प्रायोगिक परीक्षण किया था।’’ पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, अहमदाबाद-भुज वंदे मेट्रो ट्रेन नौ स्टेशनों पर रुकेगी और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से 360 किलोमीटर की दूरी पांच घंटे 45 मिनट में तय करेगी। ‘वंदे मेट्रो’ को स्वदेशी सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत की तर्ज पर डिजाइन किया गया है।

जिसका हर डिब्बा पूरी तरह वातानुकूलित होगा। वंदे मेट्रो ट्रेन को टकराव-रोधी प्रणाली (कवच) के साथ-साथ अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के पहले दिन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के पास वडसर एयर फोर्स स्टेशन पर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे।

मोदी सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में ‘ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो’ (री-इनवेस्ट 2024) के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वह अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा, मोदी अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो रेल सेवा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे।

