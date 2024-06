Amul के बाद मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, जानिए आपकी जेब पर प्रति लीटर कितने रु पड़ा असर

नई दिल्ली: अमूल इंडिया के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। आज के ये नए रेट कुछ देर पहले सामने आए हैं। इसके साथ सोशल मीडिया पर मदर डेयर ने नए रेट भी प्रति लीटर के साथ एक सूची भी जारी भी की हैं। इसे कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर शेयर किया। हालांकि, रविवार को अमूल इंडिया ने बाजार में मिल रहे सभी प्रकार के दूध के अपने दाम जारी कर दिए।

सोशल मीडिया के जरिए मदर डेयरी ने टोंड मिल्क के रेट पहले प्रति लीटर 52 रु था, वो अब 54 रु प्रति लीटर दिल्लीवासियों को मिलने जा रहा है। इसके अलावा फूल क्रीम मिल्क दूध, जो अभी तक 66 रु प्रति लीटर था, अब वो आम ग्राहकों को 68 रु प्रति लीटर में मिलने जा रहा है।

इसके अलावा डबल टोंड मिल्क जो अभी तक प्रति लीटर 48 रु था, उसके दामों में भी बढ़ोतरी हुई और अब वो 50 रु प्रति लीटर में लोगों को मिलेगा। दूसरी तरफ बफेलो मिल्क (भैंस का दूध) जो अभी तक प्रति लीटर 70 रु है, वो अब 72 रु प्रति लीटर मिलने जा रहा है। साथ में गाय का दूध भी जो अभी तक 56 रु प्रति लीटर मिल रहा था, उसमें भी 2 रु की बढ़ोतरी हुई और अब वो 58 रु प्रति लीटर हो गया है।

Mother Dairy has increased prices of fresh pouch milk (All variants) by Rs 2 per litre, effective from June 3: Mother Dairy pic.twitter.com/zUnftxsG7d