अंबुजा-एसीसी के 10.5 अरब डॉलर के अधिग्रहण संग भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता बना अडानी समूह

By मनाली रस्तोगी | Published: May 16, 2022 10:47 AM

अडानी समूह ने कहा कि होल्सिम की हिस्सेदारी का मूल्य और अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के लिए खुली पेशकश पर विचार 10.5 अरब डॉलर है, जो बुनियादी ढांचे और सामग्री क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा एमएंडए लेनदेन है.

अंबुजा-एसीसी के 10.5 अरब डॉलर के अधिग्रहण संग भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता बना अडानी समूह

Next