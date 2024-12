Adani group-Air Works acquire: 400 करोड़ में डील?, अदाणी समूह के पास एयर वर्क्स

Highlights फिक्स्ड-विंग और रोटरी-विंग विमानों की ‘सर्विसिंग’ में महारत हासिल है। एयर वर्क्स की पूरे देश में व्यापक मौजूदगी है।

Adani group-Air Works acquire: अदाणी समूह ने सोमवार को कहा कि वह 400 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर विमानों के रखरखाव, मरम्मत एवं देखभाल (एमआरओ) सेवा से जुड़ी कंपनी एयर वर्क्स का अधिग्रहण करेगा। समूह ने एक बयान में कहा, ‘‘अदाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एडीएसटीएल) ने भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की एमआरओ कंपनी एयर वर्क्स में 85.8 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।’’ अदाणी समूह की कंपनी अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस अत्याधुनिक रक्षा उत्पादों के डिजाइन, विकास और विनिर्माण से जुड़ी है। समूह ने कहा कि इस अधिग्रहण से रक्षा एमआरओ क्षेत्र में उसकी क्षमताएं बढ़ेंगी और भारत की हवाई रक्षा पारिस्थितिकी में उसकी स्थिति मजबूत होगी।

Adani group to acquire aviation maintenance, repair & overhaul (MRO) services firm Air Works for enterprise value of Rs 400 cr: Statement