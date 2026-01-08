क्या है ‘उदय’?, आधार को सरल भाषा में समझेंगे आम लोग, जानें खासियत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 8, 2026 18:03 IST2026-01-08T18:01:05+5:302026-01-08T18:03:51+5:30
नई दिल्लीः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ‘उदय’ नाम का एक शुभंकर पेश किया है जिससे लोगों को आधार सेवाओं को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। इस शुभंकर (मस्कट) का चयन एमवाईजीओवी मंच पर आयोजित एक राष्ट्रीय डिजाइन एवं नामकरण प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त विभिन्न प्रविष्टियों में से किया गया है।
Meet the new face of Aadhaar 'Udai'— your friendly companion to digital identity!— Aadhaar (@UIDAI) January 8, 2026
#Aadhaar#UIDAI#AadhaarMascot#MascotLaunch#MeraAadhaarMeriPehchaan#DigitalIdentity#DigitalIndiapic.twitter.com/crILR5gB6J
UIDAI unveils 'Udai' (उदय), the official Aadhaar Mascot, marking a milestone in Aadhaar’s journey.— Aadhaar (@UIDAI) January 8, 2026
Udai (उदय) will be helpful in making Aadhaar-related information more relatable, and people-friendly. It will simplify public understanding of Aadhaar services -- whether it is… pic.twitter.com/xzE0zdzVX5
बयान के अनुसार, ‘‘ यूआईडीएआई ने आज आधार शुभंकर पेश किया जिससे जनता आधार सेवाओं के बारे में आसानी से समझ पाएगी और यह आम लोगों के लिए एक नया संचार सहयोगी होगा। ‘उदय’ नाम का यह आधार शुभंकर आधार से संबंधित जानकारी को अधिक सहज एवं लोगों के अनुकूल बनाने में सहायक होगा।’’
यूआईडीएआई के चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा ने शुभंकर को पेश किया
तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में यूआईडीएआई के चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा ने शुभंकर को पेश किया और विजेताओं को सम्मानित किया। मिश्रा ने कहा कि इस शुभंकर को पेश करना भारत के एक अरब से अधिक निवासियों के लिए आधार संचार को सरल, अधिक समावेशी एवं अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए यूआईडीएआई के निरंतर प्रयासों में एक और कदम है।
केरल के त्रिशूर के अरुण गोकुल ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता
यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) भुवनेश कुमार ने कहा कि एक खुली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को इस शुभंकर को तैयार करने और नाम देने के लिए आमंत्रित करके, यूआईडीएआई ने आधार के एक मूल सिद्धांत ‘‘भागीदारी से विश्वास एवं स्वीकृति का निर्माण होता है’’ की पुष्टि की है। केरल के त्रिशूर के अरुण गोकुल ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता।
पुणे के इदरीस दवाईवाला और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के कृष्णा शर्मा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे
महाराष्ट्र के पुणे के इदरीस दवाईवाला और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के कृष्णा शर्मा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। बयान में कहा गया कि भोपाल की रिया जैन ने शुभंकर नामकरण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता जबकि पुणे के इदरीस दवाईवाला और हैदराबाद के महाराज सरन चेल्लापिल्ला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।