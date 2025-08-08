8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में कितनी होगी वृद्धि?
By रुस्तम राणा | Updated: August 8, 2025 17:16 IST2025-08-08T17:15:21+5:302025-08-08T17:16:16+5:30
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी नई जानकारियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे उनके वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग और इसके लाभों के बारे में आपको जो कुछ भी जानना ज़रूरी है, वह सब यहाँ है।
आठवाँ वेतन आयोग क्या है?
आठवाँ वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन ढाँचे की समीक्षा और संशोधन हेतु गठित एक पैनल है। केंद्र द्वारा हर दशक में नियुक्त किया जाने वाला वेतन आयोग, वेतन पुनर्गठन के बारे में सरकार को सिफारिशें देने से पहले मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और जीवन स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। आठवाँ वेतन आयोग, सातवें वेतन आयोग का स्थान लेगा, जो 2016 से लागू है।
8वें वेतन आयोग के तहत किसे लाभ होगा?
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ सरकारी पेंशनभोगियों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर, लगभग 1.01 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
8वें वेतन आयोग के क्या लाभ हैं?
8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा लाभ इससे जुड़ी वेतन वृद्धि है। 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्टों के अनुसार, वेतन में 30-34 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (जो वर्तमान में मूल वेतन का 55 प्रतिशत है) शून्य हो जाएगा। वेतन वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि फिटमेंट फैक्टर कितनी बार बढ़ रहा है। निचले बैंड पर, फिटमेंट फैक्टर 1.83x और ऊपरी बैंड पर 2.46x होने की उम्मीद है।
आठवाँ वेतन आयोग कब लागू होगा?
हालाँकि सातवाँ वेतन आयोग जनवरी 2026 में समाप्त होने वाला है, लेकिन आठवें वेतन आयोग के पैनल के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी। रिपोर्टों के अनुसार, चूँकि आठवें वेतन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए इसके कार्यान्वयन में 2027 तक की देरी हो सकती है।