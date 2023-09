63rd SIAM Annual Convention: डीजल को अलविदा कहें..., कृपया बनाना बंद करें, नहीं तो हम कर इतना बढ़ा देंगे कि डीजल कार बेचना मुश्किल हो जाएगा, मंत्री गडकरी ने दी चेतावनी, देखें वीडियो

Highlights इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत की सुविधा के रूप में देखा जा रहा है। जेनसेट पर ‘‘प्रदूषण कर’’ के रूप में 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगाने का अनुरोध करेंगे। मंत्री ने कहा कि प्रदूषण का बढ़ता स्तर लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

GST Pollution Tax 63rd SIAM Annual Convention: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों पर सख्त टिप्पणी की। केंद्रीय मंत्री ने कार निर्माताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि टैक्स बढ़ने के बाद डीजल वाहनों को बेचना 'मुश्किल' हो जाएगा। जल्द ही डीजल को अलविदा कहें, नहीं तो हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपके लिए इन वाहनों को बेचना मुश्किल हो जाएगा।

मंत्री ने कहा कि प्रदूषण के लिए अतिरिक्त 10% टैक्स लगाया जाएगा और उम्मीद है कि वह आज यह प्रस्ताव वित्त मंत्री को सौंप देंगे। इस कदम को डीजल वाहनों की संख्या को सीमित करने और बदले में भारतीय सड़कों पर अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत की सुविधा के रूप में देखा जा रहा है।

गडकरी ने मंगलवार को कहा कि वह वायु प्रदूषण कम करने के लिए डीजल वाहनों और जेनसेट पर ‘‘प्रदूषण कर’’ के रूप में 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगाने का अनुरोध करेंगे। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के 63वें वार्षिक सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि प्रदूषण का बढ़ता स्तर लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

Addressing the 63rd SIAM Annual Convention at New Delhi,

Union Transport Minister Nitin Gadkari said that the industry should look towards alternate fuel sources as diesel was a major source of pollution.



If not, he would be forced to ask the finance minister to impose a 10%… pic.twitter.com/WCM88UvYGd