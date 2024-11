43rd Indian International Trade Fair: बिहार मंडप को ‘स्वर्ण’ पुरस्कार?, विकसित बिहार ने मारी बाजी, देखें वीडियो

Highlights आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में बिहार की यात्रा के अनुरूप था। बिहार के दृष्टिकोण और मंडप को सजाने में शामिल सभी लोगों के अथक प्रयासों का प्रमाण है। आईआईटीएफ-2024 में बिहार मंडप को मान्यता मिलना राज्य के लिए गौरव का क्षण है।

43rd Indian International Trade Fair:बिहार मंडप को 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में उसके असाधारण डिजाइन, विषयगत प्रस्तुति और स्थिरता के प्रदर्शन के लिए बुधवार को प्रतिष्ठित ‘स्वर्ण’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह यहां भारत मंडपम के एम्फीथिएटर, म्यूजिकल फाउंटेन (हॉल-1 के पास) में हुआ। इससे पहले मंडप का उद्घाटन बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया, जिन्होंने इसकी अनूठी थीम ‘विकसित भारत @ 2047 के तहत विकसित बिहार’ के माध्यम से राज्य की प्रगतिशील गति पर प्रकाश डाला।

Bihar Pavilion wins 1st prize at India International Trade Fair held in Pragati Maidan,New Delhi from 14-27 Nov.The pavilion was aesthetically curated with sustainable materials.Huge footfalls & brisk business too!Congratulations to team @IndustriesBihar @mishranitish @IPRDBihar pic.twitter.com/RxYD34MiJ6 — Bandana Preyashi (@BandanaPreyashi) November 27, 2024

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद नोडल निदेशक निखिल धनराज निप्पणीकर ने ऐसा मंडप बनाने में राज्य के सामूहिक प्रयास पर प्रकाश डाला, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में बिहार की यात्रा के अनुरूप था। उन्होंने कहा, “यह पुरस्कार बिहार के दृष्टिकोण और मंडप को सजाने में शामिल सभी लोगों के अथक प्रयासों का प्रमाण है।

Shining bright like gold! ✨

Bihar Pavilion wins the Gold Medal at the #IITF2024!

A tribute to culture, creativity and progress! 🌟 Proud moment for Bihar on the national stage! 🏅👏 #BiharAtIITF#PrideOfBihar@mishranitish@BandanaPreyashi@ITPODeskpic.twitter.com/mDKwV8qBcj— Department of Industries, Bihar (@IndustriesBihar) November 27, 2024