2000 rupee notes: 5669 करोड़ रुपये मूल्य के नोट किसके पास?, 98.41 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2,000 रुपये के कुल 98.41 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं और चलन से हटाए गए केवल 5,669 करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही अब लोगों के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये मूल्य के बैंक नोट को चलन से हटाने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘उन्नीस मई, 2023 को चलन में मौजूद 2,000 रुपये के बैंक नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। यह 31 दिसंबर, 2025 को घटकर 5,669 करोड़ रुपये रह गया।’’

बयान के अनुसार, ‘‘इस तरह 19 मई, 2023 तक चलन में मौजूद 2,000 रुपये के 98.41 प्रतिशत बैंक नोट वापस आ चुके हैं।’’ दो हजार रुपये के बैंक नोट को जमा करने या बदलने की सुविधा सात अक्टूबर, 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी। इस नोट को बदलने की सुविधा 19 मई, 2023 से रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है।

आरबीआई के निर्गम कार्यालय नौ अक्टूबर, 2023 से लोगों और इकाइयों से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी 2,000 रुपये के बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, लोग देश के भीतर डाकघरों के जरिये भी 2,000 रुपये के नोट आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में भेज सकते हैं।

यह पैसा उनके बैंक खाते में जमा हो जाता है। उल्लेखनीय है कि नवंबर, 2016 में नोटबंदी के समय 1,000 रुपये और 500 रुपये के बैंक नोट चलन से हटाए जाने के बाद 2,000 रुपये के बैंक नोट जारी किए गए थे। आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

