यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर चली गोलियां, हमले के बाद फरार हुए बदमाश

Elvish Yadav House Firing:  अधिकारियों के अनुसार, हमले के समय एल्विश घर पर नहीं थे।

Elvish Yadav House Firing:  यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित घर पर रविवार सुबह तीन नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने दो दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलाईं और इलाके से भागने में कामयाब रहे। घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि गोलीबारी के समय एल्विश यादव अपने घर पर नहीं थे। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। और फोरेंसिक सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और बंदूकधारियों का पता लगाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं।

कौन हैं एलविश यादव

सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग के साथ, एल्विश यादव ने रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 में एंट्री की। उन्होंने पहले वाइल्ड कार्ड के तौर पर खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इसके बाद उन्होंने एमटीवी रोडीज़ XX में एक गैंग लीडर के रूप में हिस्सा लिया, जहाँ उनके गैंग के कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू को शो का विजेता घोषित किया गया।

हाल ही में उन्हें कलर्स टीवी के कुकिंग शो "लाफ्टर शेफ्स - अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट 2" में देखा गया। उन्होंने एक बार फिर अपने हास्य और पाककला कौशल से अपने प्रशंसकों को प्रभावित किया। शुरुआत में, उन्हें अब्दु रोज़िक के साथ जोड़ा गया था, लेकिन शो के बीच में ही उनकी जगह करण कुंद्रा ने ले ली। इसके बाद इस जोड़ी ने शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

