वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा, फिल्म इक्कीस के पोस्टर में अगस्त्य नंदा, देखें पहली झलक...
By संदीप दाहिमा | Updated: October 14, 2025 17:09 IST2025-10-14T17:07:01+5:302025-10-14T17:09:18+5:30
Ikkis Movie: मैडॉक फिल्म्स ने मंगलवार को फिल्मकार श्रीराम राघवन की आने वाली फिल्म ‘इक्कीस’ से अभिनेता अगस्त्य नंदा की पहली झलक साझा की। स्टूडियो ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच के माध्यम से बताया कि यह फिल्म परमवीर चक्र से सम्मानित अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है और इस वर्ष दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पोस्ट में लिखा गया, “वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा। दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म्स प्रस्तुत कर रहे हैं 'इक्कीस', परमवीर चक्र से सम्मानित सबसे युवा अधिकारी की एक सच्ची और अनकही कहानी। फिल्म दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।” मैडॉक फिल्म्स द्वारा जारी पोस्टर में अगस्त्य नंदा सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान 21 वर्ष की आयु में शहीद हुए थे।
उनकी वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जिससे वह उस वक्त भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी बन गए। फिल्म में धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म की घोषणा पहली बार 2019 में अरुण खेत्रपाल की 69वीं जयंती के अवसर पर की गई थी, जिसमें वरुण धवन को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग टल गई और बाद में व्यस्तता के कारण वरुण इस परियोजना से अलग हो गए थे। ‘इक्कीस’ अगस्त्य नंदा की दूसरी बड़ी फिल्म है। उन्होंने वर्ष 2023 में जोया अख्तर की फिल्म ‘द आर्चीज’ से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था।