कपिल शर्मा के कैफे पर क्यों हुआ हमला? बिश्नोई गैंग ने किया खुलासा, जारी किया ऑडियो

मुंबई: कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कप्स कैफ़े पर गुरुवार को एक बार फिर हमला हुआ। इससे एक महीने पहले 8 जुलाई को भी इस पर हमला हुआ था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है और अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुपरस्टार सलमान खान के साथ उनकी नज़दीकियों के कारण कपिल शर्मा को निशाना बनाया।

इंडिया टुडे के अनुसार, एक लीक हुई ऑडियो क्लिप में, बिश्नोई गिरोह के सदस्य हैरी बॉक्सर ने कहा, "कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर पहली और अब दूसरी गोलीबारी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने नेटफ्लिक्स के एक शो के उद्घाटन समारोह में सलमान खान को आमंत्रित किया था।"

बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को चेतावनी

सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड के सभी फिल्म निर्माताओं को सलमान के साथ काम न करने की चेतावनी भी दी है। ऑडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "अगर कोई सलमान के साथ काम करता है, चाहे वह छोटा-मोटा अभिनेता हो या छोटा-मोटा निर्देशक, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें मार डालेंगे। उन्हें मारने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।"

जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि सलमान नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के दूसरे सीजन के पहले मेहमान थे, जिसका प्रीमियर 21 जून को हुआ था। अभिनेता 1998 के काले हिरण शिकार मामले के बाद से बिश्नोई गिरोह के साथ विवाद में रहे हैं, जिसमें सलमान को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

कप्स कैफ़े पर हमला

कप्स कैफ़े को पहली बार 8 जुलाई को निशाना बनाया गया था, जब अज्ञात हमलावरों ने कनाडा के सरे स्थित इस रेस्टोरेंट पर कई राउंड गोलियां चलाईं और फिर फरार हो गए। शुरुआती पुलिस जाँच के बाद, कैफ़े को फिर से खोल दिया गया और फिर से काम शुरू कर दिया गया, लेकिन 7 अगस्त, गुरुवार को एक बार फिर उस पर हमला हुआ। खबरों के अनुसार, रेस्टोरेंट की खिड़कियों पर कम से कम आधा दर्जन गोलियां दागी गईं।

एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है जिसमें एक सशस्त्र हमलावर को भोजनालय के बाहर कई राउंड फायरिंग करते देखा जा सकता है। बिश्नोई गिरोह के साथ काम करने वाले गोल्डी ढिल्लन का एक कथित संदेश भी वायरल हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट की तरह दिखने में,

उन्होंने लिखा, "जय श्री राम, सत्श्रीकाल। राम राम सारे भाइयों को आज जो वाई कपिल शर्मा के कप्स कैफे.. सरे एम फायरिंग हुई इसकी जिमेवारी, गोल्डी ढिल्लन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेट एच इसको हमने कॉल की थी इसको रिंग नहीं सुनै दी तो करवाई क्रनी पीडीआई अब बी रिंग एन सुनेगी टू नेक्स्ट करवा।" जल्दी ही मुंबई क्रेगे (एसआईसी)।"

BIG BREAKING 🚨



Kapil Sharma's cafe in Canada has come under GUNFIRE for the second time in a month.



Lawrence Bishnoi gang has claimed responsibility for the latest attack.



See the video pic.twitter.com/YcMJDIkh9e — Mayank (@mayankcdp) August 7, 2025

कपिल ने अभी तक दूसरे हमले की खबर और धमकियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

