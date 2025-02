C Krishnaveni: कौन थीं सी कृष्णवेणी?, 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय

Highlights WHO WAS C Krishnaveni: 2004 में रघुपति वेंकैया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। WHO WAS C Krishnaveni: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णवेणी के निधन पर शोक व्यक्त किया। WHO WAS C Krishnaveni: मैं भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं।

WHO WAS C Krishnaveni: प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता सी कृष्णवेणी का रविवार को निधन हो गया। वह 102 वर्ष की थीं। ‘मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन’ (एमएए) के उपाध्यक्ष मदाला रवि ने यह जानकारी दी। मदाला रवि ने बताया कि वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियों के कारण उनका निधन हुआ। उनके परिवार में एक बेटी है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में जन्मीं कृष्णवेणी ने वर्ष 1938 में फिल्म ‘काचा देवयानी’ से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था और उन्होंने 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया।

पूर्व मुख्यमंत्री और बेजोड़ अभिनेता रहे एन टी रामा राव (एनटीआर) को फिल्म 'माना देसम' से वही फिल्म जगत में लाई थीं। इस फिल्म में कृष्णवेणी ने भी अभिनय किया था। उन्होंने भीष्म और दक्ष यज्ञम सहित करीब एक दर्जन फिल्मों का निर्माण भी किया। फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें 2004 में रघुपति वेंकैया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णवेणी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "अभिनेत्री और फिल्म निर्माता कृष्णवेणी के निधन से दुखी हूं। मैं भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। उन्होंने 'माना देसम' फिल्म के जरिए एनटीआर को फिल्म जगत में लाकर कला के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वह अविस्मरणीय है। मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

Web Title: WHO WAS C Krishnaveni Veteran Telugu actress dies 102 in Hyderabad Acting in more than 40 films