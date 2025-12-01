Who is Raj Nidimoru?: इंजीनियर से लेकर ‘द फैमिली मैन’ के डायरेक्शन तक, एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु के पति के बारे में जानिए सब कुछ
By रुस्तम राणा | Updated: December 1, 2025 14:47 IST2025-12-01T14:46:02+5:302025-12-01T14:47:45+5:30
नई दिल्ली: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरू दोनों ने आज सुबह (1 दिसंबर) कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में शादी कर ली। साउथ एक्ट्रेस की शादी की खबर ने आज फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। बताया गया है कि शादी कुछ ही मेहमानों की मौजूदगी में हुई। जैसे ही शादी की खबरें जंगल में आग की तरह फैलने लगीं, सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शादी की तस्वीरें शेयर करके छोटे और प्यारे कैप्शन "01.12.2025" के साथ कन्फर्म किया।
इस खास मौके पर सामंथा लाल साड़ी में दिखीं, जबकि राज निदिमोरू सफेद और सैंडल वाली शेवानी में दिखे। कहा जा रहा है कि शादी में करीब 30 लोग शामिल होंगे। 2024 की शुरुआत से दोनों की नजदीकियों की अफवाहें बढ़ रही हैं, ऐसे में इस शादी की घोषणा ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को हैरान कर दिया है।
सामंथा और राज निदिमोरू की लंबे समय से चली आ रही नज़दीकियों की अफवाहें
2024 में, सामंथा ने राज निदिमोरू के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कीं, और जब दोनों को फरवरी में वर्ल्ड पिकलबॉल लीग टूर्नामेंट में एक साथ देखा गया तो रोमांस की अफवाहें तेज़ी से फैल गईं। वहीं, हालांकि उनके मैनेजर ने इसे सिर्फ़ 'अफ़वाह' बताकर मना कर दिया, लेकिन आज की शादी की ख़बर ने उस इनकार को फिर से विवादों में ला दिया है। एक बात जो फैंस ने लगातार नोटिस की है, वह है दोनों के बीच की नज़दीकियां, जिन्होंने 'द फैमिली मैन 2' और 'सिटाडेल: हनी बनी' जैसी सीरीज़ में साथ काम किया है।
कौन हैं राज निदिमोरू?
तिरुपति के रहने वाले राज निदिमोरू ने एसवीयू इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। टेक इंडस्ट्री में अपना करियर छोड़कर, उन्होंने टी.के. के साथ '99', 'शोर इन द सिटी', 'सिनेमा बंदी', 'अनपॉज्ड' जैसी फिल्मों और 'द फैमिली मैन', 'फर्जी' और 'सिटाडेल: हनी बनी' जैसी सफल सीरीज़ में काम किया, जिससे उन्हें तारीफें मिलीं। उन्हें शार्प कैरेक्टर-सेंट्रिक कहानियां बनाने का टैलेंट माना जाता है और ओटीटी की दुनिया में उनकी एक खास जगह है। गौरतलब है कि उनकी एक्स-वाइफ श्यामली डे से उनकी शादी 2022 में टूट गई थी।
Congratulations to Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru on their beautiful union at the Isha Foundation in Coimbatore! 💐✨— Filmy Glamour (@FilmyGlamour) December 1, 2025
Wishing The Couple A Lifetime Of Love, Peace, And Happiness. 💖#SamanthaRuthPrabhu#RajNidimoru#WeddingBliss#IshaFoundation#CelebrityWedding… pic.twitter.com/q0YHVC2Pob
सामंथा की दूसरी शादी पर मिले-जुले रिएक्शन
इसे सामंथा की ज़िंदगी का एक नया चैप्टर भी माना जा रहा है। उन्होंने 2017 में नागा चैतन्य से शादी की और दोनों ने 2021 में अलग होने का ऐलान किया। ब्रेकअप के बाद सामंथा अपनी पर्सनल लाइफ में कोई जल्दी फैसला लेती नहीं दिख रही हैं। लेकिन हाल ही में सामंथा के राज निदिमोरू से शादी करने के ऐलान पर फैंस के बीच मिले-जुले रिएक्शन आए हैं।