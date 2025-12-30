कौन हैं खुशी मुखर्जी? वह एक्ट्रेस जिनके सूर्यकुमार यादव के बारे में दिए गए बयानों से मचा ऑनलाइन बवाल

मुंबई: एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी हाल ही में एक मीडिया बातचीत के दौरान भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव के बारे में दावे करने के बाद ऑनलाइन चर्चा का केंद्र बन गई हैं। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहीं उनकी बातों ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स के बीच बहस और तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दीं।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, खुशी ने आरोप लगाया कि सूर्यकुमार ने पहले उन्हें कई बार मैसेज किए थे। हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके बीच कभी कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था और यह साफ किया कि वह किसी भी तरह से क्रिकेटर्स से जुड़ना नहीं चाहतीं। किद्दान एंटरटेनमेंट द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में, उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि उनका नाम किसी खिलाड़ी के साथ जोड़ा जाए या उनके बारे में कोई लिंक-अप की अफवाह फैले।

उन्होंने कहा, "मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती। कई क्रिकेटर मुझे मैसेज करते हैं। सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे, लेकिन अब हम ज़्यादा बात नहीं करते, और मैं उनसे जुड़ना नहीं चाहती," उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अटकलों वाली कहानियों में घसीटा जाना पसंद नहीं है।

इस बयान पर ऑनलाइन तुरंत रिएक्शन आए, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी टिप्पणियों के समय और इरादे पर सवाल उठाए। कई आलोचकों ने उन पर भारत के सबसे जाने-माने व्हाइट-बॉल क्रिकेटरों में से एक का नाम लेकर ध्यान खींचने का आरोप लगाया, जबकि अन्य ने बिना सबूत के नतीजे निकालने में संयम बरतने की अपील की।

सूर्यकुमार यादव, जिनकी शादी 2016 से देविशा शेट्टी से हुई है, उन्होंने अभी तक खुशी मुखर्जी की बातों पर कोई पब्लिक जवाब नहीं दिया है।

जो लोग उनके काम से अनजान हैं, उन्हें बता दें कि खुशी मुखर्जी एक दशक से ज़्यादा समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने 2013 में तमिल फिल्म अंजल थुरई से एक्टिंग की शुरुआत की और बाद में तेलुगु और हिंदी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। उन्हें MTV स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शो में हिस्सा लेने के बाद ज़्यादा पहचान मिली, जिससे युवा दर्शकों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी।

अपने बेबाक स्वभाव और बोल्ड सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली खुशी ने ऑनलाइन अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बनाई है, और अक्सर अपने बेबाक इंटरव्यू और मज़बूत राय के लिए सुर्खियों में रहती हैं। उनके हालिया कमेंट्स ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है, इस बार सेलिब्रिटी की जवाबदेही और वायरल दावों के बारे में एक बड़ी बातचीत के बीच।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब सूर्यकुमार यादव अपने हालिया T20I क्रिकेट परफॉर्मेंस को लेकर जांच के दायरे में हैं। भारतीय कप्तान और उनकी पत्नी को हाल ही में वैकुंठ एकादशी के मौके पर तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाते हुए भी देखा गया था, जिसे मीडिया में काफी कवरेज मिला था।

फिलहाल, यह मामला सिर्फ ऑनलाइन चर्चा तक ही सीमित है, क्रिकेटर की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

Web Title: Who is Khushi Mukherjee? Actress whose remarks about Suryakumar Yadav have sparked debate