Webseries can’t kill me: सस्पेंस से भरपूर 'कान्ट किल मी' टीजर लॉन्च, अरबाज खान ने जमाया रंग

Highlights लोगों ने टीजर की तारीफ की और मेकर्स को शुभकामनाएं दीं। बड़े प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं।

Webseries can’t kill me: मुम्बई में सितारों से सजी वेब सीरीज Can't kill Me का टीज़र और फ़िल्म सॉन्ग बनारसी पान का पोस्टर लॉन्च समारोह आयोजित किया गया । यह समारोह मुम्बई के जुहू बीच स्थित टैप क्लब में किया । इस समारोह के मुख्य आकर्षण बॉलीवुड के सुपस्टार अरबाज खान रहे। इस टीजर लॉन्च समारोह सह फिल्मी पार्टी में बॉलीवुड से कई जानी मानी हस्तियों में शिरकत किया और टीजर लॉन्चिंग सह बनारसी पान सॉन्ग के पोस्टर लॉन्चिंग को यादगार बना दिया। 20 वन एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित इस समारोह में वेब सीरीज Can't Kill Me के कलाकारों और तकनीशियनों के साथ पूरी कास्ट एंड क्रिउ मौजूद रही। यह एक बेहद सफल और रोमांचक शाम रही जिसमें तमाम लोगों ने टीजर की तारीफ की और मेकर्स को शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मीडिया वालों से बात करते हुए अरबाज खान ने समीर मलिक के प्रोडक्शन हाउस 20वन एंटरटेनमेंट की जमकर तारीफ़ किया और कहा कि समीर मलिक अपने इस नए वेंचर के साथ कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और भविष्य में भी ये बड़े प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं।

समीर मलिक एक बेहद जिंदादिल इंसान हैं और सबको अपने प्रोजेक्ट में भरपूर मौक़ा देते हैं । अरबाज खान ने आगे कहा कि समीर मलिक की 20वन एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट्स बेहतरीन कन्टेन्ट से लैश होंगे और इन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिलेगा। आज इस वेबसीरीज Can't Kill Me के टीजर में यह बात सामने से दिखाई भी दे रही है, पूरी टीम बधाई की पात्र है।

इस अवसर पर अरबाज खान ने पूरी टीम की जमकर सराहना की और विशेषकर के समीर मलिक के भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दीं। यह पार्टी देर रात तक जारी रही और इसमें मौजूद तमाम सितारों ने जमकर पार्टी का लुत्फ़ उठाया।

इस पार्टी में अरबाज खान की उपस्थिति के बारे में बात करते हुए 20 वन एंटरटेनमेंट के ऑनर समीर मलिक ने बताया कि हमने अपने इस प्रोडक्शन हाउस की लॉन्चिंग के लिए जब अरबाज खान से सम्पर्क किया तो वे अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए लिए समय निकालने के लिए तैयार हो गए। वो लगातार अपने काम मे व्यस्त रहते हैं फिर भी दिल के करीब जिनको मानते हैं।

उनके लिए वे दिलोजान से हाजिर रहते हैं । हम और हमारी पूरी टीम उनके यहां आने से बेहद खुश और उत्साहित है। हम उनका शुक्रगुजार हैं कि हमारी टीम के एक बुलावे पर वे हमें उत्साहित करने के लिए आ गए। अरबाज भाई बेहद नेकदिल और सोशली एक्टिव रहने वाले इंसान हैं , इनसे आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए।

मुम्बई के जुहू बीच स्थित टैप क्लब में जहां इस वेबसिरिज के टीज़र को लॉन्च किया गया इसी समारोह में ही फ़िल्म सॉन्ग बनारसी पान की पहली झलक भी लोगों को देखने को मिली । इस बनारसी पान गाने के ऊपर तमाम फिल्मी सितारे ठुमका लगाते हुए भी नज़र आये और सबने जमकर पार्टी किया ।

इस अवसर पर मशहूर बॉलीवुड हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दिखाई जिसमें रज़ा मुराद ,अनंत गुप्ता ,कायनात खान, संजय भूषण पटियाला ,अली खान, अपूर्वा दत्ता, ज़ारा खान, संगीता तिवारी ,प्रणव वत्स ,नीरज तिवारी ,राज प्रेमी, एहसान खान, दिलीप सेन, सुनील पाल ,लीना कपूर ,एहसान कुरैशी,अरुण बख़्शी, दिलीप सोनी, संजय सिंह,रमेश गोयल ,नीरज सूद , आदिल ईरानी ,फिरदौश खान ,विकास महंते ,गोल्ड किंग बलजीत सिंह ,हैरी जोशी ,ताहिर कमल ,इसरार अहमद ,मनीष मिश्रा ,शिवा रिंदानी,आदिल ,आरिफ खान, गुलशन पांडेय ,आदि अनेकों सेलिब्रिटी शामिल थे।

Web Title: Webseries can’t kill me Arbaaz Khan Shines Teaser Launch Sameer Malik's New Venture