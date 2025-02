WATCH: एड शीरन ने गुरुग्राम कॉन्सर्ट में टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मंच पर ऑडियंस को चौंकाया

Highlights एड शीरन ने शनिवार को गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में एक यादगार कॉन्सर्ट दिया मैथमेटिक्स टूर टू इंडिया के हिस्से के रूप में यह उनका अंतिम कॉन्सर्ट था उन्होंने मंच पर टीम इंडिया की जर्सी पहनकर अपने एनसीआर प्रशंसकों को चौंकाया

गुरुग्राम: अपने हिट गानों परफेक्ट और शेप ऑफ यू के लिए मशहूर गायक एड शीरन ने शनिवार को गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में एक यादगार कॉन्सर्ट दिया। मैथमेटिक्स टूर टू इंडिया के हिस्से के रूप में उनके अंतिम प्रदर्शन के लिए दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों से हजारों लोग आए और उन्होंने निराश नहीं किया।

गायक ने मंच पर भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक जर्सी पहनकर अपने एनसीआर प्रशंसकों को चौंका दिया। उन्होंने यूएई में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले समर्थन दिखाया। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक क्लिप में, टी-शर्ट और काली पैंट पहने हुए, उन्होंने दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। उनका स्वागत तालियों और जयकारों से किया गया।

एक प्रशंसक ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कार्यक्रम की एक क्लिप पोस्ट की और लिखा, "एड शीरन को उसका आधार, पैन और राशन कार्ड दे दो। उसे ड्रीम 11 जर्सी में जीतते हुए देखो। भारत का प्यार।" एक टिप्पणी में लिखा था, "वह अद्भुत है।" एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, "मैं मांग करता हूं कि उसे अभी भारतीय पासपोर्ट दे दिया जाए।"

Give Ed Sheeran his Aadhaar, Pan, and Ration card. Look at him ace the Dream 11 jersey. India love 🇮🇳 pic.twitter.com/ftlNQ1moBl