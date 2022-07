विवेक अग्निहोत्री ने दीया मिर्जा पर कसा तंज, एक्ट्रेस ने उद्धव ठाकरे के लिए लिखा था थैंक्यू पोस्ट

Highlights एक्ट्रेस ने फिल्ममेकर के इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स अग्निहोत्री के ट्वीट पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं और दीया मिर्जा को ट्रोल कर रहे हैं।

मुंबई: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं, गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। वहीं, ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने उनके लिए एक थैंक्यू पोस्ट लिखा। हालांकि, उनका ये पोस्ट फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो एक्ट्रेस पर तंज कसते हुए नजर आए।

बता दें कि दीया मिर्जा ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "धन्यवाद उद्धव ठाकरे, आपने लोगों और इस प्लेनेट की परवाह की। यहां मैं आपका आभार और सम्मान व्यक्त कर रही हूं। आपको देश की सेवा करने के और भी कई अवसर मिले।" वहीं, दीया द्वारा किए गए ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, "कौन-सा प्लेनेट? प्लेनेट बॉलीवुड?"

मालूम हो, एक्ट्रेस ने फिल्ममेकर के इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स अग्निहोत्री के ट्वीट पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं और दीया मिर्जा को ट्रोल कर रहे हैं। बताते चलें कि विवेक रंजन अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। यही नहीं, वो हाल ही में अपनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर चर्चा का विषय बने हुए थे।

He spent so much money for paid tweets and you can see all bollywood lutiyans never miss the chance to tweet about him and thanking him. They were more aware of the things happening in Mumbai than the local guy who is living there actually