विक्रम गोखले के परिवार ने अभिनेता की मौत का दावा करने वाली खबरों को बताया गलत, फैंस से प्रार्थना के लिए किया आग्रह

मुंबई: दिग्गज फिल्म अभिनेता विक्रम गोखले पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में अभिनेता के निधन की अफवाहें सामने आ रही थीं। इस बीच गोखले के परिवार ने पुष्टि की है कि अभिनेता जीवित हैं और विशेष डॉक्टरों की देखरेख में हैं। समाचार एजेंसी 'एएनआई' के मुताबिक, अभिनेता की बेटी ने बताया कि उनके पिता जीवित हैं।

एएनआई ने उनकी बेटी के हवाले से बताया कि अभिनेता विक्रम गोखले की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। उनका अभी तक निधन नहीं हुआ है। इसके साथ ही गोखले की बेटी ने उनके फैंस से उनके लिए प्रार्थना करने की विनती की है। ETimes से बातचीत करते हुए विक्रम की पत्नी वृषाली गोखले ने कहा कि अभिनेता जिंदा है।

उन्होंने बताया, "वह कल दोपहर कोमा में चले गए थे और उसके बाद से उन्होंने छूने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वह वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर कल सुबह तय करेंगे कि क्या करना है, इस पर निर्भर करते हुए कि वह सुधार कर रहे हैं या अभी भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं।" वृषाली गोखले ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि विक्रम गोखले 5 नवंबर से दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में हैं।

"Veteran Actor Vikram Gokhale is still critical and on life support, he has not passed away yet. Keep praying for him," confirms Vikram Gokhale's daughter



