VIDEO: अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सैफ अली खान घर पहुंचे, मीडिया का हाथ हिलाकर किया अभिवादन

Highlights अभिनेता सैफ अली खान को गले में पट्टियाँ बंधी हुई देखी गईं वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने पुराने बांद्रा स्थित आवास पर गए घर के बाहर से सामने आए दृश्यों में सैफ को पैपराजी की ओर हाथ हिलाते हुए देखा गया

मुंबई: मंगलवार को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिलने वाले बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को गले में पट्टियाँ बंधी हुई देखी गईं। अभिनेता करीना कपूर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने पुराने बांद्रा स्थित आवास पर गए क्योंकि उनके आवास पर जांच चल रही है, जहाँ 16 जनवरी को उन पर हमला हुआ था।

उनके आवास के बाहर से सामने आए दृश्यों में सैफ को पैपराजी की ओर हाथ हिलाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने अपने भवन के बाहर खड़े मीडियाकर्मियों का भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अभिनेता को दृश्यों में सफेद शर्ट, नीली जींस और काले रंग का धूप का चश्मा पहने हुए देखा जा सकता है। उनके गले और हाथ पर कुछ पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं। अभिनेता को मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने घेर रखा था।

इससे पहले आज, सैफ के बांद्रा स्थित आवास पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसके बाद गुरुवार (16 जनवरी) की सुबह कथित तौर पर चोरी के इरादे से उनके घर में घुसे एक घुसपैठिए ने हमला किया था। एएनआई द्वारा एक्स पर साझा किए गए दृश्यों में, दो लोग अभिनेता के घर की बालकनी पर सीसीटीवी कैमरे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

