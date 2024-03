अयोध्या पहुंचीं उर्वशी रौतेला, किए रामलला के दर्शन; देखें फोटो

अयोध्या: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी जेएनयू को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में फिल्म का धांसू ट्रेलर रिलीज किया गया था। इस बीच, उर्वशी रौतेला राम की नगरी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। शुक्रवार को उर्वशी रौतेला अयोध्या स्थित राम मंदिर पहुंची जहां उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की।

मीडिया द्वारा कैमरे में कैद उर्वशी रौतेला को देखा गया जहां वह भक्ति भाव में डूबी हुई थीं। उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थीं। उर्वशी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस बीच, हाल ही में एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या उन्हें राजनीति में आने में दिलचस्पी है तो इस पर उर्वशी ने कहा, "मुझे पहले ही टिकट मिल चुका है। और अब मुझे फैसला करना है कि राजनीति में जाना है या नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं राजनीति में जाऊंगी या नहीं।"

