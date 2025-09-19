टाइकून रिकॉर्ड्स का “हे मां दुर्गा मां” धमाका, रिलीज़ के 24 घंटे में वायरल हुआ गीत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 19, 2025 17:48 IST2025-09-19T17:46:22+5:302025-09-19T17:48:04+5:30
गीत और संगीत की रचना सुझित मुदुली ने की है, जिन्होंने इसे भावपूर्ण और मनमोहक बनाया है। इस परियोजना के निर्माता अलेख कुमार पारिदा हैं, जिनकी दूरदर्शिता और उच्च गुणवत्ता वाली प्रोडक्शन ने इस गाने को तुरंत लोकप्रिय बनाने में मदद की।
टाइकून रिकॉर्ड्स ने अपने नवीनतम भक्ति गीत “हेमांदुर्गामां” के साथ ओड़िया संगीत उद्योग में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रिलीज़ के सिर्फ 24 घंटेमें गीत ने दर्शकों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इंस्टाग्राम पर ऑडियो के रूप में भी यह गाना बहुत पसंद किया जा रहा है और फैंस लगातार इसे शेयर और लाइक कर रहे हैं।
गीत में गायिका आसीमापांडा की मधुर आवाज़ ने भक्ति और उत्सव की भावना को जीवंत कर दिया है। गीत और संगीत की रचना सुझितमुदुली ने की है, जिन्होंने इसे भावपूर्ण और मनमोहक बनाया है। इस परियोजना के निर्माता अलेखकुमारपारिदा हैं, जिनकी दूरदर्शिता और उच्च गुणवत्ता वाली प्रोडक्शन ने इस गाने को तुरंत लोकप्रिय बनाने में मदद की।
संगीत प्रेमियों और उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह गीत ओड़िया भक्ति संगीत में एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। शानदार गायिकी, भावपूर्ण संगीत और पेशेवर प्रोडक्शन का यह मेल दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है और “हे मां दुर्गा मां” को सोशल मीडिया पर वायरल हिट बना चुका है।