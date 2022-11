टीवी अभिनेता सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का 46 साल की उम्र में निधन, जिम में गिरने से हुई मौत

Highlights टीवी अभिनेता सिद्धांत वीर सूर्यवंशी जिम में कसरत कर रहे थे उसी दौरान वह गिर गए बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें बचाने में नाकाम रहे वह कंट्रोल रूम, ज़िद्दी दिल माने ना और क्यूं रिश्तों में कट्टी बट्टी जैसे टीवी शो के हिस्सा थे

मुंबई: लोकप्रिय टीवी अभिनेता सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का निधन हो गया है। वह 46 वर्ष के थे। कथित तौर पर, जिम में वर्कआउट करते समय अभिनेता गिर गए, जिसके बाद उनका निधन हो गया। सूर्यवंशी के परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। टीवी जगत के लिए यह दु:खद खबर है। लोकप्रिय टीवी अभिनेता सिद्धांत वीर सूर्यवंशी ने 11 नवंबर को अंतिम सांस ली। सिद्धांत जिम में कसरत कर रहे थे जब वह गिर गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

सिद्धांत को पहले आनंद कहा जाता था। उन्होंने हाल ही में अपना नाम बदलकर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी कर लिया था। उन्हें कंट्रोल रूम, ज़िद्दी दिल माने ना और क्यूं रिश्तों में कट्टी बट्टी जैसे टीवी शो में देखा गया था। सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की शादी मॉडल एलेसिया राउत से हुई थी। इससे पहले उन्होंने मीडियाकर्मी इरा चौधरी से शादी की थी। उनकी पहली पत्नी से एक बेटी दीजा है, जबकि उनकी पत्नी एलिसिया की पहली शादी से एक बेटा है।

Actor Siddhaanth Vir Surryavanshi passes away. after he collapsed while working out at the gym. May his soul rest in peace 🥹🙏🏻

