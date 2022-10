सलमान खान की फिल्म 'टाइगर-3' की टली रिलीज डेट, निर्माताओं ने नई तारीख की घोषणा की

Highlights ''टाइगर'' सीरीज की यह तीसरी फिल्म होगी। 'फैन' और 'बैंड बाजा बारात' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके मनीष शर्मा ने ही 'टाइगर थ्री' का निर्देशन किया है। टाइगर 3 फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।

मुंबईः सलमान खान और कैटरीना कैफ की आगामी फिल्म 'टाइगर-थ्री' (Tiger 3) की रिलीज को दिवाली 2023 तक के लिए टाल दिया गया है। निर्माताओं ने शनिवार को यह जानकारी दी। यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) के बैनर तले बनी यह फिल्म पहले 21 अप्रैल, 2023 को ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी।

बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म की रिलीज की नई तारीख की जानकारी प्रोडक्शन बैनर ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर साझा की। यश राज फिल्म्स ने एक ट्वीट में कहा, ''दिवाली 2023 पर टाइगर दहाड़ेंगे! टाइगर-थ्री वाईआरएफ के 50 साल के साथ केवल अपने नजदीकी बड़े पर्दे पर देखें। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।''

