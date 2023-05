The Kerala Story box office day 6 collection: फिल्म ने छठे दिन की 68.86 करोड़ की कमाई, बॉक्स ऑफिस पर जारी है धमाल

Highlights सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित फिल्म 'द केरल स्टोरी' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ट्रेंड कर रही है। 5 मई को रिलीज हुई यह फिल्म संभवतः 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की राह पर है। फिल्म ने छठे दिन 68.86 करोड़ रुपए की कमाई की है।

मुंबई: सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित फिल्म 'द केरल स्टोरी' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ट्रेंड कर रही है। 5 मई को रिलीज हुई यह फिल्म संभवतः 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की राह पर है। फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के अनुसार, फिल्म ने छठे दिन 68.86 करोड़ रुपए की कमाई की है। आदर्श के मुताबिक, सोमवार से बुधवार के बीच फिल्म में ग्रोथ देखने को मिली है।

जहां सोमवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी' ने 25.40 फीसदी और मंगलवार को फिल्म ने 10.63 फीसदी की ग्रोथ दिखाई थी। बुधवार को फिल्म ने 7.72 फीसदी की और बढ़त दिखाई है। फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इधानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह केरल में गैर-मुस्लिम लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के इर्द-गिर्द घूमती है।

#TheKeralaStory is UNBEATABLE and UNSTOPPABLE... Continues its DREAM RUN on weekdays… Fri 8.03 cr, Sat 11.22 cr, Sun 16.40 cr, Mon 10.07 cr, Tue 11.14 cr, Wed 12 cr. Total: ₹ 68.86 cr. #India biz. BLOCKBUSTER. #Boxoffice



Growth / Decline on *weekdays*…

⭐️ Mon: [growth] 25.40%… pic.twitter.com/vVkAocb4iY